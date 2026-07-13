Starship получил добро на новый старт. FAA завершило расследование причин аварии

Он должен состояться 16 июляФедеральное управление гражданской авиации США (FAA) в понедельник, 13 июля, завершило расследование причин взрыва Starship во время 12-го испытательного полета в мае, что открывает путь для запуска следующего испытательного полета ракеты космической компанией Илона Маска из Техаса уже на этой неделе.
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