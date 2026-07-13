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Starship получил добро на новый старт. FAA завершило расследование причин аварии

Starship получил добро на новый старт. FAA завершило расследование причин аварии

Он должен состояться 16 июляФедеральное управление гражданской авиации США (FAA) в понедельник, 13 июля, завершило расследование причин взрыва Starship во время 12-го испытательного полета в мае, что открывает путь для запуска следующего испытательного полета ракеты космической компанией Илона Маска из Техаса уже на этой неделе.

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