В зоне спецоперации ликвидировали участника российского телешоу Ракова, воевавшего за ВСУ

Он служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии Украинский танцор, участник танцевального шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Раков, который воевал на стороне украинской армии, был ликвидирован в зоне специальной военной операции.
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