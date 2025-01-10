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Петербургский дневник

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В зоне спецоперации ликвидировали участника российского телешоу Ракова, воевавшего за ВСУ

В зоне спецоперации ликвидировали участника российского телешоу Ракова, воевавшего за ВСУ

Он служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии Украинский танцор, участник танцевального шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Раков, который воевал на стороне украинской армии, был ликвидирован в зоне специальной военной операции.

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