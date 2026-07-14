В России взлетели продажи BMW, Audi и Mercedes-Benz

Рродажи премиальных автомобилей так называемой немецкой тройки в России резко выросли за первые шесть месяцев текущего года, сообщает сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале.
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