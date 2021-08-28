Эксперты рассказали, как выгодно вложить 10 тысяч рублей Мария СадковаЕгор Клопенко, который является организатором инвестиционной компании Klopenko Group, рассказал, как с помощью инвестирования десяти тысяч рублей можно выйти на хороших доход.