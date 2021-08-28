rabotniky

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Эксперты рассказали, как выгодно вложить 10 тысяч рублей

Эксперты рассказали, как выгодно вложить 10 тысяч рублей

Эксперты рассказали, как выгодно вложить 10 тысяч рублей Мария СадковаЕгор Клопенко, который является организатором инвестиционной компании Klopenko Group, рассказал, как с помощью инвестирования десяти тысяч рублей можно выйти на хороших доход.

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