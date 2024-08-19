Истребитель Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Военно-космических сил (ВКС) России в одном из приграничных районов Курской области атаковал пункт временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив технику и личный состав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии