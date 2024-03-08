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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наггетс» отменили визит в Белый дом, чтобы лучше подготовиться к матчу с «Миннесотой»

«Денвер» не будет посещать Белый дом, где действующий чемпион НБА обычно отмечает победу с президентом США, так как хочет побороться за первое место в Западной конференции.

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