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ЦРУ: новый пакет помощи от США даст возможность ВСУ ударить по Крыму

ЦРУ: новый пакет помощи от США даст возможность ВСУ ударить по Крыму

О расширении военных возможностей киевского режима заявил глава ведомства Уильям Бернс.Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что при одобрении со стороны Конгресса США нового пакета помощи Вооруженные силу Украины получат возможность для наступления и нанесения «проникающих ударов» по Крыму.

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