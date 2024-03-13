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В Челябинской области назначили нового министра образования и науки

В Челябинской области назначили нового министра образования и науки

Предыдущий исполняющий обязанности главы минобра — Елена Коузова — ушла с должности в феврале.Новым министром образования и науки региона стал Виталий Литке, который до этого исполнял обязанности главы областного минобра.

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