В Челябинской области назначили нового министра образования и науки

Предыдущий исполняющий обязанности главы минобра — Елена Коузова — ушла с должности в феврале.Новым министром образования и науки региона стал Виталий Литке, который до этого исполнял обязанности главы областного минобра.
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