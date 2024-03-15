Страна и люди
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Страна и люди

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ВМС Британии сообщили о второй за ночь атаке на судно вблизи Ходейды

ВМС Британии сообщили о второй за ночь атаке на судно вблизи Ходейды

Около йеменского портового города Ходейда этой ночью нападению подверглось еще одно судно. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в 65 милях западнее Ходейды.

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