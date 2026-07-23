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Авто - Мото - Новости

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Huracan на стероидах: Rezvani Motors представила внедорожный суперкар Dune

Huracan на стероидах: Rezvani Motors представила внедорожный суперкар Dune

Huracan на стероидах: Rezvani Motors представила внедорожный суперкар Dune[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Специализирующаяся на выпуске лимитированных внедорожников и суперкаров с оригинальным дизайном компания Rezvani Motors решила освоить новый для себя сегмент.

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