Huracan на стероидах: Rezvani Motors представила внедорожный суперкар Dune[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Специализирующаяся на выпуске лимитированных внедорожников и суперкаров с оригинальным дизайном компания Rezvani Motors решила освоить новый для себя сегмент.