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«Это хорошо»: Трамп оценил стоимость нефти, которую продает Россия

«Это хорошо»: Трамп оценил стоимость нефти, которую продает Россия

Россия продает нефть по низкой цене. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами.

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