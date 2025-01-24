Красносельский: запасы угля в Приднестровье закончатся к середине февраля

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что уголь закончится в регионе к середине февраля. «У нас Молдавская ГРЭС работает на угле на сегодняшний день, вырабатывая электроэнергию для Приднестровья.
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