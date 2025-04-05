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Овечкин с 894-м голом в НХЛ и повторением рекорда Гретцки, Овечкин с 893-м голом и Леонард с 1-м голом – звезды дня в лиге

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.  Третья звезда – форвард «Вашингтона» Райан Леонард, поразивший пустые ворота в матче с «Чикаго» (5:3).

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