Самодельный инструмент и дачный инвентарь: идеи, которые удивляют

В последнее время всё чаще ловлю себя на мысли, что привычка полагаться на собственные руки никуда не делась.
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