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За моральный ущерб: депутат Верховной Рады готовит судебный иск против Байдена

За моральный ущерб: депутат Верховной Рады готовит судебный иск против Байдена

За моральный ущерб: депутат Верховной Рады готовит судебный иск против Байдена AlexCoderЗа моральный ущерб: депутат Верховной Рады готовит судебный иск против Байдена AlexCoder Информационная истерия нанесла стране непоправимый урон, считает политик Украинский парламентарий, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!"  Илья Кива сообщил, что готовит международный судебный иск против президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который нанес ему моральный ущерб за постоянные заявления о "подготовке" вторжения в Незалежную со стороны Российской Федерации.

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