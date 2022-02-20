За моральный ущерб: депутат Верховной Рады готовит судебный иск против Байдена AlexCoderЗа моральный ущерб: депутат Верховной Рады готовит судебный иск против Байдена AlexCoder Информационная истерия нанесла стране непоправимый урон, считает политик Украинский парламентарий, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Илья Кива сообщил, что готовит международный судебный иск против президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который нанес ему моральный ущерб за постоянные заявления о "подготовке" вторжения в Незалежную со стороны Российской Федерации.