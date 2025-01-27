Военной целью РФ станет контингент, вступивший на Украину без ее разрешения

Любой контингент, который вступит на территорию Украины без разрешения России, станет ее законной военной целью с вполне конкретными последствиями, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 26 января в своем Telegram-канале.
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