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Окулов о 7 подряд победах ЦСКА: «Наконец-то нападающих прорвало. Плюс у нас живая лавка и раздевалка»

Константин Окулов высказался о победной серии ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.  Победа над «Автомобилистом» (4:1) стала для московского клуба 7-й подряд.

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