Байден ответил на новость о гибели плененной американски в Газе

РИАМО - 29 дек. Глава Белого дома Джо Байден после известий о гибели американки при атаке ХАМАС на Израиль пообещал продолжить работу над освобождением заложников из плена палестинских боевиков, сообщает РИА Новости.
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