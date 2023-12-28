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Байден ответил на новость о гибели плененной американски в Газе

Байден ответил на новость о гибели плененной американски в Газе

РИАМО - 29 дек. Глава Белого дома Джо Байден после известий о гибели американки при атаке ХАМАС на Израиль пообещал продолжить работу над освобождением заложников из плена палестинских боевиков, сообщает РИА Новости.

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