Владельцы техники Xiaomi в России столкнулись с массовым сбоем

Пользователи Xiaomi в России пожаловались на массовый сбой. Согласно отзывам, у них не открываются приложения и не синхронизируются облачные сервисы, из-за чего не работает техника для умного дома: светильники, пылесосы, увлажнители воздуха, камеры и прочие устройства.