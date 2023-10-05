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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Владельцы техники Xiaomi в России столкнулись с массовым сбоем

Пользователи Xiaomi в России пожаловались на массовый сбой. Согласно отзывам, у них не открываются приложения и не синхронизируются облачные сервисы, из-за чего не работает техника для умного дома: светильники, пылесосы, увлажнители воздуха, камеры и прочие устройства.

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