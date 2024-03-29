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Российские FPV-дроны «Джокер» вынудили сдаться в плен роту ВСУ

Российские FPV-дроны «Джокер» вынудили сдаться в плен роту ВСУ

Применение российских FPV-дронов «Джокер» в зоне СВО привело к сдаче 60 украинских военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу разработавшего эти БПЛА предприятия «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрия Кузякина.

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