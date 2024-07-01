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Сергей Селин рассказал о размере своей пенсии

Сергей Селин рассказал о размере своей пенсии

Сергей Селин, известный по роли старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», откровенно рассказал о своей пенсии и сложившейся ситуации с доплатами для заслуженных артистов Санкт-Петербурга.

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Комментарии
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виктор комягин
гавнюк💩💩💩💩💩
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18 час.
Галина Малыхина
хоть кто-то из артистов не льёт слёзы из-за своей пенсии и озаботился заранее о подушке безопасности...
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17 час.

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