Сергей Селин рассказал о размере своей пенсии

Сергей Селин, известный по роли старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», откровенно рассказал о своей пенсии и сложившейся ситуации с доплатами для заслуженных артистов Санкт-Петербурга.
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