В России планируют заменить курортный сбор на туристический налог с 2025 года

Вместо курортного сбора в России с 2025 года может быть введен туристический налог. Министерство финансов предложило установить ставку налога в размере 1 % от стоимости проживания, с последующим ежегодным увеличением на один процентный пункт до 2029 года.
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