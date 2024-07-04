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В России планируют заменить курортный сбор на туристический налог с 2025 года

Вместо курортного сбора в России с 2025 года может быть введен туристический налог. Министерство финансов предложило установить ставку налога в размере 1 % от стоимости проживания, с последующим ежегодным увеличением на один процентный пункт до 2029 года.

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