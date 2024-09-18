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Петербургский дневник

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Игрок «Зенита» Максим Глушенков объяснил свою фразу про «уважаемых клоунов»

Видео было записано спонтанно Форвард петербургского «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал свою фразу про «уважаемых клоунов», которую он адресовал ряду болельщиков после перехода в стан сине-бело-голубых.

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