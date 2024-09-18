Игрок «Зенита» Максим Глушенков объяснил свою фразу про «уважаемых клоунов»

Видео было записано спонтанно Форвард петербургского «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал свою фразу про «уважаемых клоунов», которую он адресовал ряду болельщиков после перехода в стан сине-бело-голубых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии