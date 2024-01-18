Шедевр от бабушки: в СССР этот рулет был центром каждого застолья - суперидея для веганов

Откройте для себя советский рецепт изысканного рулета, который прекрасно дополнит ваш стол. Он станет прекрасным украшением любого застолья, в том числе новогоднего, а гости будут в восторге от каждого кусочка.
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