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Закон, порядок, государство

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Шедевр от бабушки: в СССР этот рулет был центром каждого застолья - суперидея для веганов

Шедевр от бабушки: в СССР этот рулет был центром каждого застолья - суперидея для веганов

Откройте для себя советский рецепт изысканного рулета, который прекрасно дополнит ваш стол. Он станет прекрасным украшением любого застолья, в том числе новогоднего, а гости будут в восторге от каждого кусочка.

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