Ставки по вкладам в «токсичных» валютах растут с начала года

Ставки по вкладам для граждан в «токсичных» валютах растут с начала 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России: за восемь месяцев ставки по вкладам в долларах выросли на 0,33–2,06 процентных пункта (п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии