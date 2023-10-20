Ставки по вкладам в «токсичных» валютах растут с начала года

Ставки по вкладам для граждан в «токсичных» валютах растут с начала 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России: за восемь месяцев ставки по вкладам в долларах выросли на 0,33–2,06 процентных пункта (п.