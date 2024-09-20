Власти Ижевска объяснили причину потопа на обновлённом участке улицы Ленина

Ижевск. Удмуртия. Накануне, вечером 19 сентября, над Ижевском прошёл небольшой дождь. Но в соцсетях горожане зафиксировали печальное зрелище — капитально ремонтируемая улица Ленина оказалась затопленной как на тротуарах, так и на проезжей части.