Замглавы МИД Ирана посетит Москву

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Иран Али Багери Кяни посетит 18-20 апреля Москву, где примет участие в Московской конференции по нераспространению, сообщили РИА Новости в МИД РФ «18-20 апреля в Москве с визитом будет находиться заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни для участия в Московской конференции по нераспространению», — сказали в МИД России.