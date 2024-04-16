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Замглавы МИД Ирана посетит Москву

Замглавы МИД Ирана посетит Москву

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Иран Али Багери Кяни посетит 18-20 апреля Москву, где примет участие в Московской конференции по нераспространению, сообщили РИА Новости в МИД РФ «18-20 апреля в Москве с визитом будет находиться заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни для участия в Московской конференции по нераспространению», — сказали в МИД России.

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