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5 острых вопросов про татуаж, которые помогут вам понять, нужна ли вам эта процедура

Просыпаться уже «при параде» – мечта любой женщины. Рассказываем, как ее осуществить. Татуаж – это техника, предполагающая введение пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать макияж.

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