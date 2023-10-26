5 острых вопросов про татуаж, которые помогут вам понять, нужна ли вам эта процедура

Просыпаться уже «при параде» – мечта любой женщины. Рассказываем, как ее осуществить. Татуаж – это техника, предполагающая введение пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать макияж.