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Что такое мьюинг? Как правильно делать упражнения для коррекции зубов и овала лица

Что такое мьюинг? Как правильно делать упражнения для коррекции зубов и овала лица

Английский ортодонт Джон Мью, автор техники мьюинга, уверен, что его метод способен изменить овал лица — сделать его более привлекательным, избавить от второго подбородка и некоторых болезней, а также выровнять зубы.

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