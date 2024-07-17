Что такое мьюинг? Как правильно делать упражнения для коррекции зубов и овала лица

Английский ортодонт Джон Мью, автор техники мьюинга, уверен, что его метод способен изменить овал лица — сделать его более привлекательным, избавить от второго подбородка и некоторых болезней, а также выровнять зубы.
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