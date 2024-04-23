WSJ: США готовят санкции против китайских банков за сотрудничество с Россией

США нацелились на китайские банки, работающие с Россией. Вашингтон разрабатывает санкции, которые позволят отрезать кредитные организации КНР от мировой финансовой системы, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
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