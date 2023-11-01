Посол Израиля назвал данные ООН о смертях женщин и детей преувеличением

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что информация, предоставленная генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини, является недостоверной, сообщает РБК.
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