Завтра, 1 сентября, в Волгоградской области начинает действовать новый региональный закон о квотировании рабочих мест для участников СВО, принятый депутатами областной Думы во исполнение Указа Президента России.
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