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Пловцы сборной России по плаванию готовятся к Олимпиаде в столице Приморья

Пловцы сборной России по плаванию готовятся к Олимпиаде в столице Приморья

Российская сборная по плаванию приступила к финальному этапу подготовки к Олимпиаде в Токио. В течении двух недель они пройдут акклиматизацию и 22 июля отправятся на Олимпийские игры, которые была перенесены из-за пандемии коронавируса на один год.

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