Пловцы сборной России по плаванию готовятся к Олимпиаде в столице Приморья

Российская сборная по плаванию приступила к финальному этапу подготовки к Олимпиаде в Токио. В течении двух недель они пройдут акклиматизацию и 22 июля отправятся на Олимпийские игры, которые была перенесены из-за пандемии коронавируса на один год.