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Хайруллин про игроков СКА в «России 25»: «Привыкать ни к кому не нужно – это бонус. Все ребята, которые приезжают, знакомы. Атмосфера домашняя»

– В команде присутствует 17 игроков СКА. Есть ли ощущение, что вы не покидали расположение своего клуба? – В принципе, все ребята, которые приезжают, знакомы.

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