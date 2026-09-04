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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пожалели». Дайнеко отреагировала на оценки Гуменника за короткую программу на Kinoshita Group Cup

Тренер Вероника Дайнеко отреагировала на оценки Петра Гуменника за прокат короткой программы на Kinoshita Group Cup в Токио.

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