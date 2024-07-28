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Закон, порядок, государство

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Снайперские пары ЮВО выполнят разведку целей на полигоне Камхуд

Снайперские пары ЮВО выполнят разведку целей на полигоне Камхуд

Снайперские пары под руководством инструкторов отработают задачи по скрытному перемещению на открытой и горной местности во время смены огневых позиций и разведке целей с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания.

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