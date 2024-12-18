Власти Ростовской области подтвердили атаку беспилотников на нефтебазу

В ночь на четверг, 19 декабря, нефтебаза «НЗНП» в Новошахтинске подверглась атаке беспилотников. Информацию об этом подтвердил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
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