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Власти Ростовской области подтвердили атаку беспилотников на нефтебазу

Власти Ростовской области подтвердили атаку беспилотников на нефтебазу

В ночь на четверг, 19 декабря, нефтебаза «НЗНП» в Новошахтинске подверглась атаке беспилотников. Информацию об этом подтвердил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

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