Саксонские флэшбеки

Как же у них горит с победы АдГ в Саксонии.Мерц уже промычал, что "он не отступит от защиты демократии от России".
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