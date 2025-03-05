Шендерюк-Жидков: без США украинский фронт рассыпется быстрее, чем оборона Кабула

Проукраинский фронт может рассыпаться быстрее, чем ожидается, если США прекратят поддержку Киева. Такое мнение высказал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости, комментируя заявление Минобороны Германии об исчерпании возможностей поставок оружия Украине.