Шендерюк-Жидков: без США украинский фронт рассыпется быстрее, чем оборона Кабула

Проукраинский фронт может рассыпаться быстрее, чем ожидается, если США прекратят поддержку Киева. Такое мнение высказал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости, комментируя заявление Минобороны Германии об исчерпании возможностей поставок оружия Украине.
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