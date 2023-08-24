«Барса», «Сосьедад», «Атлетик» и еще 17 клубов Ла Лиги и Сегунды пропустят генеральную ассамблею RFEF в пятницу. Там могут объявить об отставке Рубиалеса

На 25 августа запланировано внеочередное собрание, на котором, в частности, будет обсуждаться будущее главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, поцеловавшего в губы футболистку сборной Испании на церемонии награждения после финала чемпионата мира.