Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Барса», «Сосьедад», «Атлетик» и еще 17 клубов Ла Лиги и Сегунды пропустят генеральную ассамблею RFEF в пятницу. Там могут объявить об отставке Рубиалеса

«Барса», «Сосьедад», «Атлетик» и еще 17 клубов Ла Лиги и Сегунды пропустят генеральную ассамблею RFEF в пятницу. Там могут объявить об отставке Рубиалеса

На 25 августа запланировано внеочередное собрание, на котором, в частности, будет обсуждаться будущее главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, поцеловавшего в губы футболистку сборной Испании на церемонии награждения после финала чемпионата мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх