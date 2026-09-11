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Сергей Кравцов открыл линию психологической помощи «Школа доверия»

Сергей Кравцов открыл линию психологической помощи «Школа доверия»

Министерство просвещения РФ 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия». По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях.

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