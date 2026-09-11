Сергей Кравцов открыл линию психологической помощи «Школа доверия»

Министерство просвещения РФ 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия». По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях.
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