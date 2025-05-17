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Книги, как способ инвестирования, сколько можно заработать на продаже коллекционных изданий?

Книги, как способ инвестирования, сколько можно заработать на продаже коллекционных изданий?

Книги – это не только источник знаний и вариант досуга, но и способ инвестирования. Согласно данным международной художественной ярмарки Art Basel, продажи антикварных книг на аукционах гораздо выше, чем предметов современного искусства.

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