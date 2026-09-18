Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о возможных гибридных атаках России

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис согласился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в том, что Россия якобы имеет «планы гибридных ударов» в отношении союзников Украины.
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