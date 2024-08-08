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Цены на газ в Европе подскочили из-за нападения ВСУ на Курскую область

Цены на газ в Европе подскочили из-за нападения ВСУ на Курскую область

Эксперты опасаются, что газоизмерительная станция «Суджа» может быть разрушена. Газ в Европе может сильно вырасти в цене из-за событий в Курской области и действий украинской армии в районе газоизмерительной станции «Суджа».

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