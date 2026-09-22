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Царьград

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В Грозном строят православный храм. Провокаторы уже сейчас угрожают переделать его в мечеть

В Грозном строят православный храм. Провокаторы уже сейчас угрожают переделать его в мечеть

Недруги России снова пытаются внести раздор в общество. Например, сейчас в Грозном строят прекрасный православный храм, в котором местные христиане смогут молиться и проводить богослужения.

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