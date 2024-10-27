Телеведущая Лера Кудрявцева снялась в кожаном плаще с объемными плечами

Телеведущая Лера Кудрявцева снялась в кожаном плаще. Знаменитость опубликовала фото в Instagram. 53-летняя Лера Кудрявцева позировала в черном кожаном плаще с объемными плечами, который дополнила широкими брюками, туфлями на каблуках с острым мысом, массивными серьгами, колье и кольцами.