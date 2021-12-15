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В Северной Осетии члены Общественного совета при ОМВД России по Моздокскому району принимают активное участие в акции по профилактике кибермошенничества

На территории Моздокского района проходит очередной этап акции по профилактике дистанционного мошенничества.

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