Как преувеличенные масштабы Федю убили

Проживал на белом свете Федя, который склонен был то и дело преувеличивать масштабы. Трава на газоне неделю не кошена - Федя в крик: "Нахрен нам такой Мэр и вся его грёбаная Администрация?!", снег весной прошёл и не сразу растаял, - "Губернатор дармоед!", ипэшница Серёгина подняла цену на колбасу на сорок копеек, - "Мировой сговор, олигархи хотят заморить нас голодом! Революцию!!!" И, конечно, вот оно тут давление, и Скорая.