Захарова: Гросси не осудил Киев за убийство инженера ЗАЭС

Глава пресс-службы Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва вновь не услышала от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси прямого осуждения киевского режима в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС.
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