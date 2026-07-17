Захарова: Гросси не осудил Киев за убийство инженера ЗАЭС

Новости внутренней и внешней политики в России

Глава пресс-службы Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва вновь не услышала от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси прямого осуждения киевского режима в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС.