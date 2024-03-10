На Украине заявили о скором принятии законопроекта о мобилизации заключенных

На Украине разработали план законопроекта о мобилизации заключенных. Он может поступить в Верховную раду уже на следующей неделе, заявил министр юстиции Денис Малюсько в эфире всеукраинского телемарафона.
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